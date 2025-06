Κατάρ: Η κατάσταση ασφαλείας στη χώρα είναι σταθερή, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή

Το Κατάρ ανέφερε σήμερα, Δευτέρα (23/6) ότι η κατάσταση ασφαλείας στη χώρα είναι σταθερή, λίγο αφότου η πρεσβεία των ΗΠΑ συνέστησε με e-mail τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Κατάρ να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ Ανσάρι σε δήλωσή του ανέφερε ότι η προτροπή της πρεσβείας δεν υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιας συγκεκριμένης απειλής.

«Οι προειδοποιήσεις που εκδίδονται από ορισμένες πρεσβείες προς τους υπηκόους τους να επιδεικνύουν προσοχή ή να αποφεύγουν ορισμένες τοποθεσίες στο κράτος του Κατάρ εμπίπτουν στις γενικές πολιτικές που υιοθετούν διάφορες χώρες σχετικά με τις ταξιδιωτικές οδηγίες και τις ενημερώσεις ασφαλείας για τους πολίτες τους σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι προειδοποιήσεις δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την ύπαρξη συγκεκριμένων ή αξιόπιστων απειλών», ανέφερε αρχικά.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, διαβεβαίωσε ότι η «κατάσταση ασφαλείας στο κράτος του Κατάρ παραμένει σταθερή. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, των κατοίκων και των επισκεπτών».

Ministry of Foreign Affairs Spokesperson @majedalansari : Advisory from a number of embassies to their citizens do not reflect the existence of specific threats#MOFAQatar pic.twitter.com/aNlHyFnJIW