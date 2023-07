Καμερούν: Τουλάχιστον 12 νεκροί από κατάρρευση πολυκατοικίας

Ένα τετραώροφο κτίριο κατέρρευσε στην εμπορική πρωτεύουσα του Καμερούν, Ντουάλα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη περισσότερους, δήλωσε σήμερα ο περιφερειάρχης.

Το κτίριο, που βρίσκεται σε ανατολική συνοικία της πόλης, κατέρρευσε γύρω στα μεσάνυχτα. «Δώδεκα σκοτώθηκαν και οι άλλοι νοσηλεύονται», είπε ο περιφερειάρχης σε δημοσιογράφους.

Ομάδες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί αναζητώντας για τυχόν επιζώντες ή θύματα στα ερείπια.

