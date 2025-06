Iσραηλινό πλήγμα στην πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό και σε φυλακή – O IDF πλήττει το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου ακούγονται δυνατές εκρήξεις στη βόρεια Τεχεράνη, ενώ το πρακτορείο ILNA σημειώνει πως υπάρχει διακοπή ρεύματος μετά τις ισραηλινές επιθέσεις,. Επιπλέον χτυπήθηκε και κτήριο του ιρανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Την ίδια στιγμή ο ισραηλινός στρατός (IDF) λέει ότι άρχισε μία σειρά από πλήγματα προς στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό Ιράν. Η Ερυθρά Ημισέληνος του Ιράν λέει ότι τα χτυπήματα του Ισραήλ χτύπησαν κοντά στο κτίριό της στην Τεχεράνη. Την είδηση για το πλήγμα κοντά σε κτήριο της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου μετέδωσε και το Nournews.

Παράλληλα, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars η ιρανική πόλη Καράτζ στοχοποιήθηκε από ισραηλινούς πυραύλους.

Israel's Defence Minister: The Israeli Defense Forces are currently striking "regime targets and state suppression entities" in central Tehran with unparalleled intensity.

Νωρίτερα το Ιράν κατάφερε χτυπήματα στην Ασντόντ και πιο συγκεκριμένα στο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής, με αποτέλεσμα να προκύψουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Ένα κύμα ιρανικών πυραύλων προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε «πολλές κοινότητες» στο νότιο Ισραήλ τη Δευτέρα, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Israel Electric Company, οι επιθέσεις έπληξαν «κοντά σε στρατηγική εγκατάσταση υποδομής».

Ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ δήλωσε ότι περίπου 8.000 κατοικίες παραμένουν χωρίς ρεύμα, ωστόσο αναμένεται να αποκατασταθεί εντός τριών ωρών.

Η εταιρεία ηλεκτρισμού ανέφερε ότι συνεργεία μεταβαίνουν στην περιοχή για αποκατάσταση των ζημιών και απομάκρυνση κινδύνων, σε συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Israeli strikes in Tehran continue, with reports of power outages in the northern parts of the Iranian capital due to the strikes.

Το Ισραήλ λέει ότι χτύπησε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο δυτικό Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σήμερα Δευτέρα εξαπέλυσε επιθέσεις σε θέσεις εκτόξευσης πυραύλων επιφανείας-επιφανείας στο δυτικό Ιράν, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο αντιπάλων συνεχίζονται για 11η ημέρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, περισσότερα από 15 μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην περιοχή Κερμανσάχ στο δυτικό Ιράν, «εξουδετερώνοντας αρκετές θέσεις εκτόξευσης και αποθήκευσης πυραύλων επιφανείας-επιφανείας που στόχευαν το ισραηλινό έδαφος».

Σε προηγούμενη ανακοίνωση, αναφερόταν ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «πλήττει στρατιωτικές υποδομές στην περιοχή Κερμανσάχ στο Ιράν».

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) «πλήττουν αυτή τη στιγμή με άνευ προηγουμένου σφοδρότητα στόχους του καθεστώτος και κυβερνητικούς μηχανισμούς καταστολής στην καρδιά της Τεχεράνης».

«Σύντομα θα δημοσιοποιηθούν εικόνες που θα αποτυπώνουν το βάθος της καταστροφής», αναφέρει σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

(AP Photo)

«Για κάθε [πύραυλο] που εκτοξεύεται κατά του ισραηλινού μετώπου, ο Ιρανός δικτάτορας θα τιμωρείται αυστηρά και τα χτυπήματα θα συνεχιστούν με πλήρη ένταση. Θα συνεχίσουμε να δρούμε για την υπεράσπιση του εσωτερικού μετώπου και την ήττα του εχθρού, μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι πολεμικοί μας στόχοι», προσθέτει ο Κατς.

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό έγιναν στόχος σήμερα ισραηλινού πλήγματος, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Αντιμετώπισης Κρίσεων της επαρχίας Κομς στο Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, μία ημέρα αφού οι ΗΠΑ έπληξαν τον ίδιο στόχο.

O IDF ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν ως σκοπό να «διαταράξουν» την πρόσβαση στον χώρο, μετά τις βόμβες που έριξε το αμερικανικό πυροβολικό στο πυρηνικό αυτό κέντρο το Σαββατοκύριακο.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής.

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη φυλακή Evin της Τεχεράνης

Ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε τη φυλακή Evin στην Τεχεράνη, σύμφωνα με αναφορές από το Ιράν, που επικαλείται το Times of Israel.

Το αντικαθεστωτικό μέσο Iran International αναφέρει ότι η επίθεση στόχευσε την κεντρική πύλη εισόδου της φυλακής, πιθανώς με σκοπό να επιτραπεί η διαφυγή κρατουμένων.

Israel Has Bombed the 'Evin Prison' in Iran.



This is the Prison where many Iranian Opposition Leaders are Jailed, it's possible they can now Flee !!!

Η φυλακή Evinείναι ένα μεγάλο και βαριά οχυρωμένο συγκρότημα, όπου το καθεστώς του Ιράν φυλακίζει πολιτικούς κρατουμένους, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους αντιφρονούντες.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Χ βίντεο από το εξωτερικό της φυλακής με τη φράση «ζήτω η ελευθερία» στα ισπανικά.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mizan επιβεβαιώνει την επίθεση, διευκρινίζει ότι ορισμένα τμήματα της φυλακής έχουν υποστεί ζημιές, αλλά η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

We warned Iran time and again: stop targeting civilians!

They continued, including this morning.

Our response:

We warned Iran time and again: stop targeting civilians!

They continued, including this morning.

Our response:

Viva la libertad, carajo!

Οι IDF λένε ότι τα χτυπήματα στην Τεχεράνη έπληξαν το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης

Συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη πλήττουν αρχηγεία που ανήκουν στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, σε συνέντευξη Τύπου.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εκτιμούν ότι πολλοί στρατιώτες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των πληγμάτων στην Τεχεράνη.

Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Αεροπορίας έπληξαν αρχηγείο και άλλες εγκαταστάσεις που ανήκουν στις εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν και στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στην Τεχεράνη, αναφέρει ανακοίνωση του Ισραηλινού Στρατού (IDF).

«Αυτές οι δυνάμεις αποτελούνται από διάφορα σώματα και διοικήσεις και είναι υπεύθυνες, εκ μέρους του στρατού του ιρανικού καθεστώτος, για την άμυνα της πατρίδας, την καταστολή απειλών και τη διατήρηση της σταθερότητας του καθεστώτος», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον IDF, οι επιθέσεις έπληξαν το αρχηγείο των Basij στην Τεχεράνη, το οποίο, όπως λέει, «λειτουργεί ως μία από τις βάσεις ισχύος των IRGC και είναι υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την επιβολή του ισλαμικού κώδικα και την αναφορά πολιτών που τον παραβιάζουν στις αρχές».

Σύμφωνα με το Reuters, χτυπήθηκε και η Διοίκηση Tharallah των Φρουρών της Επανάστασης, η οποία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια στην περιοχή της Τεχεράνης.

Israel is dismantling the IRGC in Tehran.

Επιπλέον, οι επιθέσεις έπληξαν το Σώμα Αλμπόρζ, το οποίο, σύμφωνα με τον στρατό, «είναι υπεύθυνο για την προστασία αρκετών πόλεων στην επαρχία της Τεχεράνης από διάφορες απειλές και για τη διατήρηση της σταθερότητας του καθεστώτος», μαζί με τις υπηρεσίες πληροφοριών και την αστυνομία γενικής ασφάλειας των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας του Ιράν.

«Αυτά τα αρχηγεία είναι σημαντικά τόσο στρατιωτικά όσο και σε επίπεδο διοίκησης, και η προσβολή τους πλήττει τις στρατιωτικές ικανότητες του ιρανικού καθεστώτος», προσθέτει ο IDF.

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει το Ιράν

Η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ιράν με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το τι θα ζητήσει η Τεχεράνη, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Όλα εξαρτώνται από τις ανάγκες του Ιράν», είπε ο Πεσκόφ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε ενημέρωση Τύπου. «Έχουμε προσφέρει τις μεσολαβητικές μας προσπάθειες. Αυτό είναι κάτι απτό.»

(AP Photo)

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει δηλώσει ανοιχτά τη θέση της στον πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, κάτι που χαρακτήρισε σημαντική μορφή στήριξης προς την Τεχεράνη.

«Έχουμε διατυπώσει τη θέση μας. Κι αυτό είναι επίσης μια πολύ σημαντική έκφραση, μια μορφή στήριξης προς την ιρανική πλευρά», ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι το θέμα του Ιράν έχει τεθεί επανειλημμένα στις πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Το θέμα του Ιράν έχει συζητηθεί επανειλημμένα μεταξύ των δύο προέδρων στις πρόσφατες συνομιλίες τους», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν για πρώτη φορά τον πύραυλο Khyber με πολλαπλές κεφαλές κατά του Ισραήλ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε την πρώτη εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Khyber (Qadr H) με πολλαπλές πολεμικές κεφαλές, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πυραυλικής επίθεσης κατά του Ισραήλ.

Η επίθεση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, έγινε σε απάντηση προς τις «συνεχιζόμενες κακοπραγίες του σιωνιστικού καθεστώτος» και περιλάμβανε τον συνδυασμό «έξυπνων drones».

«Κατά την επιχείρηση, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ο βαλλιστικός πύραυλος Khyber (Qadr H) με πολλαπλές πολεμικές κεφαλές, με νέες και αιφνιδιαστικές τακτικές για πιο ακριβή, καταστροφικά και αποτελεσματικά πλήγματα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του IRGC.

Σύμφωνα με το IRNA, επλήγησαν στρατηγικοί στόχοι «σε ολόκληρα τα κατεχόμενα εδάφη, από βορρά μέχρι νότο και στο κέντρο του σιωνιστικού καθεστώτος».

Τα βασικά σημεία με τις τελευταίες εξελίξεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στο Ιράν, λίγες ώρες αφότου η ομάδα του είχε δηλώσει ότι η ανατροπή της ιρανικής κυβέρνησης δεν αποτελεί στόχο των επιθέσεων των ΗΠΑ.

των επιθέσεων των ΗΠΑ. Ο στρατός του Ιράν δεσμεύτηκε για «αποφασιστική απάντηση» , αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν «τεράστιες ζημιές» σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις — ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ζητεί κατάπαυση του πυρός για να επιθεωρήσει το μέγεθος της καταστροφής.

, αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις — ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ζητεί για να επιθεωρήσει το μέγεθος της καταστροφής. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρίσκεται στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν σχετικά με τις «κοινές απειλές και προκλήσεις» , ενώ ο Βρετανός ΥΠΕΞ είναι μεταξύ εκείνων που καλούν το Ιράν να μην κλιμακώσει την αντίδρασή του.

, ενώ ο Βρετανός ΥΠΕΞ είναι μεταξύ εκείνων που καλούν το Ιράν την αντίδρασή του. Στο μεταξύ, οι επιθέσεις συνεχίζονται: το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «μία από τις πιο έντονες επιθέσεις» κατά της στρατιωτικής υποδομής του Ιράν τη νύχτα, ενώ σήμερα το πρωί ξεκίνησε νέα σειρά πληγμάτων προς την Τεχεράνη.

τη νύχτα, ενώ σήμερα το πρωί ξεκίνησε προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Κίνα να ασκήσει πίεση στο Ιράν να μην κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο δίαυλο για την παγκόσμια ναυτιλία και τη μεταφορά πετρελαίου.

