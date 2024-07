Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό: Στόχος διοικητής της Χεζμπολάχ που «φέρεται να επιβίωσε» – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Εκρηξη σημειώθηκε στη συνοικία Dahieh της νότιας Βηρητού που αποτελεί προπύργιο της φιλο- ιρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Αεροπορική επιδρομή επιβεβαιώνει ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη κατά του διοικητή της Χεζμπολάχ που «ευθύνεται» για την προχθεσινή επίθεση με ρουκέτα στα Υψίπεδα του Γκολάν. «Στόχος ήταν ο διοικητής της Χεζμπολάχ που ευθύνεται για τη δολοφονία 12 παιδιών και εφήβων στο Majdal Shams», σύμφωνα με ανάρτηση του IDF.

Breaking: Israel carries out a targeted strike against one of the leading Hezbollah terrorists – Fuad Shukr -in the Dahieh Suburb (Hezbollah stronghold) in Beirut. pic.twitter.com/P3yBaqzEpJ

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μιλούν για επίθεση με στόχο τον διοικητή Fuad Shukr, επικηρυγμένο από τις ΗΠΑ για αιματηρή επίθεση κατά Αμερικανών πεζοναυτών το 1983 στη Βηρυτό. O επικεφαλής του επιχειρησιακού βραχίονα της Χεζμπολάχ είναι ζωντανός, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ενώ πηγές ασφαλείας του Λιβάνου αναφέρουν ότι κατά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πηγή, προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Initial report- the IDF carried out a targeted strike in Beirut, on the commander responsible for the murder of the children in Majdal Shams and the killing of numerous additional Israeli civilians. At the moment, there are no changes in the Home Front Command defensive… pic.twitter.com/ja9PRE0cZM