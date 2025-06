Ισραηλινό πλήγμα σε απόσταση 2.300 χιλιομέτρων εντός του Ιράν – Αεροπλάνο ανεφοδιασμού στις φλόγες

Σε ακτίνα 2.300 χιλιομέτρων έφτασε το τελευταίο ισραηλινό πλήγμα στο Ιράν πλήττοντας το διεθνές αεροδρόμιο του Μασχάντ, της ιερής πόλης στα βορειοανατολικά της χώρας, σε απόσταση 850 χλμ. ανατολικά της Τεχεράνης. Αεροπλάνο ανεφοδιασμού φαίνεται στις φλόγες σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος είναι η κυριαρχία του εναέριου χώρου. Ωστόσο, λίγο νωρίτερα, ο IDF «κοκκίνιζε» κάθε σημείο της χώρας καθώς ηχούσε νέος συναγερμός για πυραυλική επίθεση από το Ιράν. Οι εκατοντάδες κόκκινες «καρφίτσες» αντιστοιχούν σε ζώνες πρόσκρουσης ιρανικών πυραύλων, όπως διευκρινίζεται.

🚨Sirens sounding across all of Israel as another missile barrage is launched from Iran🚨 pic.twitter.com/IzcFjC2CA6

«Η Τεχεράνη θα γίνει Βηρυτός»., απείλησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ενώ και οΝτόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν με χτύπημα που όμοιό του δεν θα έχει υπάρξει.

Το Ιράν και το Ισραήλ θα έχουν ειρήνη «σύντομα» ανέφερε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι υπάρχουν αρκετές απροσδιόριστες συναντήσεις που συμβαίνουν και ότι οι δύο χώρες πρέπει να έρθουν σε συμφωνία.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι στο ABC ότι «είναι πιθανό» οι ΗΠΑ να εμπλακούν στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ενώ σημείωσε ότι είναι «ανοιχτός» στο να γίνει μεσολαβητής ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι εκατέρωθεν επιθέσεις των δύο ορκισμένων εχθρών συνεχίστηκαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, με το Ισραήλ και το Ιράν να βάζουν στο στόχαστρό τους και τις ενεργειακές υποδομές αλλήλων. Ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν και διυλιστήριο στη Χάιφα.

Στο σημείο της επίθεσης στη Μπατ Γιαμ, όπου οι διασώστες αναζητούσαν παγιδευμένους στα συντρίμμια, βρέθηκε η ηγεσία του Ισραήλ.



« Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε την μοίρα της περιοχής, να την οδηγήσουμε προς την ειρήνη, πλήττοντας την ικανότητα του Ιράν να αποτελεί για εμάς υπαρξιακή απειλή και απειλώντας την περιοχή συνολικά», δήλωσε ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ.



#BBCLaurak: "This is Bat Yam, where 3 people died last night"



