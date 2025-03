Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις – Για «πλήγμα ακριβείας» κάνει λόγο το Ισραήλ

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι ισραηλινή αεροπορική επίθεση έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, όπου ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε τους βομβαρδισμούς του έπειτα από δύο μήνες εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Πηγή στις τάξεις της Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι κατά την επίθεση σκοτώθηκε ο Ισμαήλ Μπαρχούμ, μέλος του πολιτικού γραφείου του ισλαμιστικού κινήματος.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε “πλήγμα ακριβείας εναντίον ενός σημαντικού τρομοκράτη της Χαμάς που δρούσε στο εσωτερικό του κτιριακού συγκροτήματος του νοσοκομείου Νάσερ”.

Al Jazeera and BBC Arabic both caught the IDF's strike on Nasser Hospital during live broadcasts from outside the medical center in Khan Younis.



According to the IDF, the strike targeted a key Hamas member. Palestinian media report that the target was senior Hamas politburo… pic.twitter.com/DaX1yl9BBc