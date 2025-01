Ισραήλ: Ποιοι είναι οι όμηροι που θα απελευθερωθούν σε λίγες ώρες

Tο Σάββατο (1/2) στη Γάζα αναμένεται η νέα απελευθέρωση ομήρων με το Ισραήλ να επιβεβαιώνει ότι έλαβε κατάλογο από τη Χαμάς με τρεις άνδρες, μεταξύ αυτών Αμερικανός πολίτης. Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης της χώρας να μη δημοσιοποιήσουν τα ονόματα παρά μόνο αφού ενημερωθούν οι οικογένειες των ομήρων.

Στη συνέχεια δόθηκαν ονόματα και φωτογραφίες.

Ο 65χρονος Keith Siegel είναι Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Βόρεια Καρολίνα, που απήχθη από το κιμπούτς Kfar Aza με τη σύζυγό του Aviva, η οποία απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο του 2023.

Ο 35χρονος Yarden Bibas είναι ο πατέρας των τριών παιδιών για τα οποία η Χαμάς ισχυρίστηκε ότι είναι νεκρά. Το Ισραήλ δεν έχει επίσημα επιβεβαιώσει τον θάνατό τους, αλλά έχει εκφράσει «σοβαρή ανησυχία» για την τύχη τους. Ο 35χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της απαγωγής του.

It seems likely that we will finally know what happened to Shiri Bibas and her two young boys Ariel and Kfir upon Yarden Bibas’s release tomorrow.



If you are inclined to prayer, now might be a fitting time to pray for this beautiful family. pic.twitter.com/64QszXZjNp