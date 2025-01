Κφιρ Μπίμπας: Ο νεότερος όμηρος της Χαμάς παραμένει κρατούμενος – Αγωνία για το εάν θα είναι σε επόμενη ανταλλαγή

Τα «μωρά με τα κόκκινα μαλλιά» ο Κφιρ Μπίμπας και ο αδελφός του Άριελ, εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα ο μαζί με τη μητέρα τους. Τα δύο αδέλφια η τύχη των οποίων εξακολουθεί να αγνοείται είναι από τα 30 παιδιά που είχαν απαχθεί τον Οκτώβριο του 2023 από την Χαμάς. Ήταν 10 μηνών και 4 ετών, αντίστοιχα, όταν τρομοκράτες της Παλαιστινιακής οργάνωσης απήγαγαν τα βρέφη ξεκινώντας μια οδύσσεια που 15 μήνες, μετά την επίτευξη νέας εκεχειρίας, ενδέχεται να έχει αίσιο τέλος. Χθες ο μικρούλης Κφιρ έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε αιχμαλωσία έγινε δύο ετών. Η αναγραφή των ονομάτων τους στη λίστα των ομήρων που η Χαμάς υπόσχεται ότι θα απελευθερώσει στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ, γεννά ελπίδες για την οικογένειά του. Μένει να δούμε αν τελικά είναι εν ζωή και θα συμπεριληφθεί σε μια επόμενη ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

We’ve all seen the video of the abduction of Shiri Bibas and her baby boys Ariel and Kfir. But there is more to their story! A thread to recap the major events regarding their kidnapping 🧵👇 pic.twitter.com/cPGiHc2bpr

Το νεαρό αγοράκι απήχθη όταν ήταν σχεδόν 10 μηνών από την κούνια του, κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ, μαζί με τον αδερφό του Άριελ και τη μητέρα τους, Σίρι.

Στο Λονδίνο, σε διαδήλωση για την επιστροφή των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου, με αφορμή τα γενέθλια του Κφιρ, οι άνθρωποι απελευθέρωσαν πορτοκαλί μπαλόνια -ένα χρώμα που έχει ταυτιστεί με τα κόκκινα μαλλιά του ίδιου και του αδερφού του- και μάζεψαν παιχνίδια που θα του δοθούν ως δώρα όταν -ή, αν- επιστρέψει στο σπίτι του.

Η Χαμάς κρατώντας τα ως διαπραγματευτικό ατού αρνήθηκε να παραδώσει στο Ισραήλ τον Άριελ, ένα βρέφος μόλις δέκα μηνών που είχε μάθει να περπατάει λίγο πριν τη σύλληψή του. Το IDF είχε ισχυριστεί ότι η Χαμάς μετέφερε τον νεότερο όμηρο της στη γραμμή βολής του Ισραηλινού Στρατού, λίγες ώρες αφότου παρέλαβε χθες (27.11) την τρίτη ομάδα ομήρων από τη Γάζα παραδίδοντάς τον σε μια χωριστή παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς.

Today is Kfir Bibas’s 2nd birthday. He should be celebrating with friends and with his family, but Kfir isn’t celebrating today. On October 7th, Kfir was kidnapped with his parents, Yarden and Shiri, and his 4 year old brother, Ariel. He has spent almost his entire life in Hamas… pic.twitter.com/NHPticzY9G