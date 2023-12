Ισραήλ: Να πάρει ο Ερντογάν τους τρομοκράτες της Χαμάς – Τι απάντησε το τουρκικό ΥΠΕΞ

«Oπως δείχνει η ιστορία όσο περισσότερο το Ισραήλ καταπιέζει τους Παλαιστίνιους και καταστρέφει τις βασικές ελευθερίες τους, τόσο περισσότερη αντίσταση θα αντιμετωπίσει, καθώς πολλοί περισσότεροι Παλαιστίνιοι θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την πραγματοποίηση των συλλογικών τους στόχων και ατομικά δικαιώματα», απάντησε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην αιχμηρή ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Έλι Κοέν, ο οποίος έγραψε ότι «η τουρκική προεδρία είναι ευπρόσδεκτη να φιλοξενήσει τρομοκράτες της Χαμάς που δεν έχουν εξοντωθεί και φεύγουν από τη Γάζα».

The Hamas-ISIS terrorist organization will not exist in Gaza on the day after.



We will free Gaza from Hamas, for the sake of Israel's security and to create a better future for the residents of the region.



You @trpresidency are welcome to host in your country Hamas terrorists…