Η Χαμάς υποστήριξε ότι «βομβαρδίστηκε» το Τελ Αβίβ – Ο πόλεμος θα συνεχιστεί “έως ότου όλοι οι στόχοι επιτευχθούν”, δηλώνει ο Νετανιάχου

«Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους του και είναι αδύνατο να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι χωρίς τη χερσαία επιχείρηση», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεοπτική ομιλία το βράδυ του Σαββάτου, ενώ την ίδια ώρα η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κάσαμ, υποστήριζαν ότι βομβάρδισαν το Τελ Αβίβ με μπαράζ πυραύλων.

North Gaza after 58 days of the war. Rockets are still being fired towards Tel Aviv pic.twitter.com/zqj5LhPezG

Το Ισραήλ σφυροκόπησε στόχους στο κατάμεστο νότο της Λωρίδας της Γάζας, μια μέρα μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας. Αρκετά πολυώροφα κτίρια κατοικιών χτυπήθηκαν σε όλη τη Γάζα το Σάββατο, βυθίζοντας γειτονιές σε τεράστια σύννεφα γκρίζου καπνού.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Lloyd Austin στον πλέον επιτακτικό τόνο χαρακτήρισε τους αμάχους ως κέντρο βάρους.

«Σε αυτό το είδος αγώνα, το κέντρο βάρους είναι ο άμαχος πληθυσμός. Και αν τους οδηγήσεις στην αγκαλιά του εχθρού, αντικαθιστάς μια τακτική νίκη με μια στρατηγική ήττα.” είπε ο Όστιν, επισημαίνοντας: «Έχω ξεκαθαρίσει επανειλημμένα στους ηγέτες του Ισραήλ ότι η προστασία των Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα είναι ηθική υπευθυνότητα και στρατηγική επιταγή».

Περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας, είναι τώρα εγκλωβισμένοι στο νότιο μισό της περιοχής.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έπληξε περισσότερους από 400 στόχους της Χαμάς , συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 50 στην πόλη Χαν Γιουνίς και τις γύρω περιοχές στη νότια Γάζα.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σπίτι στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, στο νότο, σύμφωνα με το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν τα πτώματα.

Στη βόρεια Γάζα, μια αεροπορική επιδρομή ισοπέδωσε κτίριο που φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες στον προσφυγικό καταυλισμό Jabaliya στα περίχωρα της πόλης της Γάζας. Άφησε δεκάδες νεκρούς ή τραυματίες, είπαν κάτοικοι.

The magnificent and precise takedown of #Hamas owned buildings in the Hamad neighborhood of #Gaza , near Khan Yunis. Very impressive @IDF #EradicateHamas pic.twitter.com/4v6Ni2NhXb

Παλαιστινιακές ομάδες στη Γάζα δήλωσαν ότι εκτόξευσαν μπαράζ ρουκετών στο νότιο Ισραήλ.

Ο αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, είπε ότι η Χαμάς είχε εκτοξεύσει περισσότερες από 250 ρουκέτες από τη λήξη της κατάπαυση του πυρός.

Ο νέες εχθροπραξίες εντείνουν ανησυχίες για 137 ομήρους οι οποίοι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς και άλλους μαχητές μετά την απελευθέρωση 105 . Μια 70χρονη γυναίκα που κρατούσε η Χαμάς κηρύχθηκε νεκρή το Σάββατο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών ομήρων σε οκτώ.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Χαμάς, Σαλέχ Αρούρι, είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jazeera ότι οι εναπομείναντες όμηροι είναι άνδρες, «που όλοι υπηρέτησαν στον (ισραηλινό) στρατό». Ο Αρούρι αντέκρουσε έναν άλλο ανώτατο αξιωματούχο της Χαμάς, τον Οσάμα Χαμντάν, ο οποίος είπε στο Associated Press την Παρασκευή ότι η ομάδα ήταν πρόθυμη να ανταλλάξει περισσότερους ομήρους, αλλά απέρριψε το αίτημα των Ισραηλινών να απελευθερωθούν 10 γυναίκες στρατιώτες.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Yoav Gallant είπε ότι η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία εκεχειρίας αρνούμενη να επιστρέψει δύο παιδιά και 15 γυναίκες που κρατά.

Σε συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων στο Τελ Αβίβ, συμμετείχαν όμηροι που απελευθερώθηκαν. Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες για νέα κατάπαυση πυρός οδηγούνται σε αδιέξοδο καθώς η Μοσάντ κάλεσε τους διαπραγματευτές του Ισραήλ να επιστρέψουν από το Κατάρ.

Με την επανέναρξη των μαχών, ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε διαδικτυακό χάρτη που χαράσσει τη Λωρίδα της Γάζας σε εκατοντάδες αριθμημένα «κομμάτια» και ζήτησε από τους κατοίκους να εξοικειωθούν με τον αριθμό της τοποθεσίας τους πριν από τις προειδοποιήσεις εκκένωσης.

Israel targeting the Gaza Strip by city block, in parcels that follow the outlines of the existing urban grid, means that it has effectively manufactured enough consent from US and other elite opinion to slaughter Palestinians beyond any rhetorical pretense of military targets pic.twitter.com/PsS9WCQw6M