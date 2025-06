Ισραήλ: Κτίριο κατοικιών επλήγη από ιρανικό πύραυλο στα νότια της χώρας – Πολλές πυρκαγιές στην πόλη Μπερσέβα

Κτίριο κατοικιών επλήγη από ιρανικό πύραυλο στο νότιο Ισραήλ, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία σήμερα το πρωί.

«Οι δυνάμεις της αστυνομίας της νότιας περιφέρειας, συνοδευόμενες από ειδικούς στην αποναρκοθέτηση και από ομάδες άμεσης επέμβασης, πραγματοποιούν επιχειρήσεις στο σημείο όπου έπεσε ένα βλήμα σε μια πόλη στον νότο», ανέφερε η ανακοίνωση, την οποία συνόδευαν φωτογραφίες που έδειχναν ένα κτίριο κατοικιών με κατεστραμμένη την πρόσοψη.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει σε ποια πόλη σημειώθηκε το πλήγμα αυτό.

Παράλληλα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε ότι πολλές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην πόλη Μπερσέβα, στο νότιο Ισραήλ, κοντά σε τεχνολογικό πάρκο όπου βρίσκονται και τα γραφεία της Microsoft.

Iran scored a hit on Israel’s intel Unit 8200 facility.



The strike targeted the Negev Advanced Technologies Park in Beer Sheva, home to Israel’s elite military intelligence Unit 8200, including the C4i and Cyber Defense Directorates.



