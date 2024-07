Ισραήλ: Ισχυρίζεται ότι σκότωσε διοικητή της Χεζμπολάχ σε επίθεση στη Βηρυτό – Η οργάνωση δεν επιβεβαιώνει τον θάνατό του

Το Ισραήλ δήλωσε ότι σκότωσε έναν κορυφαίο διοικητή της Χεζμπολάχ μετά από αεροπορική επιδρομή σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, Βηρυτού. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ο Φουάντ Σουκρ ήταν ο στόχος μιας «εξόντωσης βάσει πληροφοριών».

🔴ELIMINATED: Fuad Shukr the most senior military commander of the Iranian-backed Lebanese terrorist group Hezbollah



Fuad Shukr murmured 241 US Marines in Lebanon in 1983 & was the commander responsible for the murder of 12 children in Majdal Shams.



pic.twitter.com/8eVrYtQlti