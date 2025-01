Ισραήλ: Aναμένει απάντηση της Χαμάς για συμφωνία εκεχειρίας, λένε αξιωματούχοι – Τι προβλέπει η πρώτη φάση, τι θα γίνει με τους ομήρους

Το Ισραήλ και μεσολαβητές από την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ και το Κατάρ έδωσαν στη Χαμάς ένα τελικό προσχέδιο συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η οργάνωση, με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δήλωσαν δύο ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Axios.

Η απάντηση της Χαμάς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες.

Αργά τη Δευτέρα και ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι «είμαστε στα πρόθυρα συμφωνίας για την Γάζα». «Πιέζουμε σκληρά» για να κλείσει η συμφωνία, είπε ο Μπάιντεν. Παράλληλα, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε σε δημοσιογράφους σε ενημέρωση τη Δευτέρα ότι υπάρχει «πρόοδος σε όλα τα στοιχεία της συμφωνίας». Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να εφαρμόσει αμέσως τη συμφωνία. «Δεν ξέρω αν είναι θέμα ωρών, ημερών ή περισσότερων μέχρι να ολοκληρωθούν οι συνομιλίες. Θέλουμε να γίνει γρήγορα», είπε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν το Axios και το δίκτυο Kaan, η συμφωνία προβλέπει στην πρώτη φάση: απελευθέρωση 33 ομήρων, η απελευθέρωση των αιχμαλώτων να ξεκινήσει την πρώτη ημέρα της εφαρμογής, ενώ ο τελευταίος όμηρος να απελευθερωθεί την 42η ημέρα. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει 1.300 Παλαιστίνιους, οι οποίοι κρατούνται με κατηγορίες για τρομοκρατία. Ταυτόχρονα, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσύρονται από τον Διάδρομο της Φιλαδέλφεια.

Gaza hostage deal, Phase 1:

1. Hamas will hand over 33 hostages in total.

2. Release of captives will start on 1st day of truce.

3. Last hostage to be freed on day 42.

3. Israel will free 1,300 Palestinian terrorists.

4. IDF will withdraw from Philadelphi route.

via @kann_news