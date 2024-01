Ισλανδία: Σπίτια του Γκρίνταβικ έπιασαν φωτιά από τη λάβα της ηφαιστειακής έκρηξης

Η λάβα από την ηφαιστειακή έκρηξη, που βρίσκεται σε εξέλιξη στη νοτιοδυτική Ισλανδία, έφθασε στο λιμάνι Γκρίνταβικ, όπου δύο σπίτια έπιασαν φωτιά, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τη δημόσια τηλεόραση.

We are watching a disaster unfolding in real-time as lava from newly opened volcanic fissure is now entering Grindavík, engulfing first houses in the northern part of the town. pic.twitter.com/pfSQrS8uI5