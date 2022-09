Ισχυρότατος σεισμός στην Ταϊβάν – Συγκλονιστικές εικόνες

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS) στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, το οποίο είναι αραιοκατοικημένο ενώ λίγο αργότερα αναθεώρησε σε 6,9 βαθμούς.

Από την πλευρά της η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν ανέφερε ότι ο σεισμός –που σημειώθηκε στις 14:44 (τοπική ώρα και 09:44 ώρα Ελλάδας) είχε μέγεθος 6,8 βαθμών, επισημαίνοντας ότι το επίκεντρό του ήταν περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Ταϊτούνγκ και το εστιακό του βάθος 10 χιλιόμετρα.

Τα μέσα ενημέρωσης της Ταϊβάν μετέδωσαν ότι στην πόλη Γιούλι ένα χαμηλό κτίριο το οποίο στέγαζε ένα παντοπωλείο κατέρρευσε και έχει ήδη ξεκινήσει επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό όσων βρίσκονται στα ερείπια.

Το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας Central News Agency μετέδωσε εικόνες από πανικόβλητους κατοίκους της πόλης να τρέχουν προς το κτίριο, το οποίο κάλυπτε πυκνό σύννεφο σκόνης.

Εξάλλου η εταιρεία που διαχειρίζεται τους σιδηροδρόμους της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι τρία βαγόνια τραίνου εκτροχιάστηκαν στον σταθμό Ντόνγκλι, στην ανατολικό τμήμα της χώρας, όταν κατέρρευσε μέρος του στεγάστρου της πλατφόρμας. Οι περίπου 20 επιβάτες που βρίσκονταν στα βαγόνια απομακρύνθηκαν.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη τη χώρα, με τα κτίρια να κουνιούνται και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Το κέντρο σεισμικών δικτύων της Κίνας από την πλευρά του επεσήμανε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στις παράκτιες περιοχές της χώρας, κυρίως στη Φουζιάν, τη Γκουανγκντόνγκ, τη Ζιανγκσού και τη Σανγκάη.

Although the exact details of the dead or injured are not yet available, there will likely be a high number of casualties. #earthquake #Taiwan #Taipei #Tsunamihttps://t.co/eiIVL09s6B pic.twitter.com/TuUew8ymge — ILKHA (@IlkhaAgency) September 18, 2022

Μετά τον σεισμό εκδόθηκε ανακοίνωση για τσουνάμι από το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι. Οι αρχές της Ταϊβάν δεν εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι για σεισμούς που είναι μεγέθους κάτω των 7 βαθμών.

Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο, τα κύματα του τσουνάμι ενδέχεται να φτάσουν σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας επίσης εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου σε μέρος της νομαρχίας της Οκινάουα.

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες σε βίντεο που έχουν ανεβάσει χρήστες του Twitter:

\

Another video of a bridge in #Hualien twisted up and dumped on one side.

7.2-magnitude #earthquake strikes off east cost of #Taiwan: USGSpic.twitter.com/HJHFEn3VBi — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) September 18, 2022

Νωρίτερα σήμερα το USGS είχε ανακοινώσει ότι σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών έπληξε το Σάββατο το βράδυ την ίδια περιοχή τις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 (τοπική ώρα, 16:30 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου και είχε επίκεντρο περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Ταϊτούνγκ. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Μετά τον σεισμό αυτό δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές, ενώ ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στο σημείο που ενώνονται δύο τεκτονικές πλάκες. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σεισμό στο νότιο τμήμα της χώρας το 2016, ενώ άλλη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.400 ανθρώπων το 1999.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP