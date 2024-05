Ιράν: θρίλερ με το ελικόπτερο του προέδρου Ραΐσι – Η Τεχεράνη περιγράφει ανώμαλη προσγείωση και άλλες πηγές μιλούν για συντριβή

Για ατύχημα σε ελικόπτερο που μετέφερε τον Ιρανό Πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι έκαναν λόγο ιρανικά μέσα ενημέρωσης περιγράφοντας λακωνικά «σκληρή προσγείωση» ενώ ταξίδευε στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν. Η κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη κοντά στην Τζόλφα, στα σύνορα του Αζερμπαϊτζάν, περίπου 600 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Τεχεράνης.

Με τον Ραΐσι ταξίδευαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν, ο κυβερνήτης της επαρχίας του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν του Ιράν και άλλοι αξιωματούχοι, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ένας αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης χρησιμοποίησε τη λέξη «πρόκρουση» για να περιγράψει το περιστατικό, αλλά παραδέχτηκε ότι δεν είχε φτάσει ακόμη ο ίδιος στο σημείο.

Helicopter carrying President Raisi in East Azerbaijan crashes.

Rescuers in Iran are trying to reach a helicopter involved in “an incident” while traveling with an entourage including President Ebrahim Raisi, state television reported.



Source AP and Iranian