Ιράν: Μετά τα drone – καμικάζι έρχονται τα ρομπότ μάχης

Ο στρατός του Ιράν δοκιμάζει ρομπότ μάχης για να ενισχύσει τις στρατιωτικές του ικανότητες ως μέρος ενός φιλόδοξου έργου για την ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας στο πεδίο της μάχης.

Ο Nozar Nemati, ο αναπληρωτής διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του ιρανικού στρατού, είπε στους Tehran Times ότι οι μονάδες του άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές σε στρατιωτικούς ελιγμούς πριν από δύο μήνες.

Μια σειρά από ρομπότ μάχης συμπεριλήφθηκαν σε μια στρατιωτική άσκηση στα βορειοανατολικά της χώρας στην οποία συμμετείχαν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), ο τακτικός στρατός και η ακτοφυλακή. Λεπτομέρειες για τα μοντέλα που δοκιμάστηκαν δεν δόθηκαν, αλλά είναι γνωστό ότι περιλαμβάνουν αυτόνομα οχήματα εδάφους (UGV) και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), συμπεριλαμβανομένου του διαβόητου drone καμικάζι Shahed-136, που χρησιμοποιείται επίσης σε ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

