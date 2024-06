Ιράν: Εννέα νεκροί σε πυρκαγιά σε νοσοκομείο

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις πρώτες ώρες της σημερινής ημέρας σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο στο βόρειο Ιράν.

Η φωτιά, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ξέσπασε στη 01:30 τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδος) στο νοσοκομείο Γαέμ στην πόλη Ραστ, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκιλάν, και οι αρχές διενεργούν έρευνα για να βρεθούν τα αίτια, μετέδωσε το ιρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο.

🇮🇷🔥| Nine people killed after fire broke out in a hospital in the Iranian city of Rasht.#Iran | #Rasht pic.twitter.com/pU96SVfg4N