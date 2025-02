Ιράν: Διαδήλωση στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης μετά τη δολοφονία 19χρονου φοιτητή

Δεκάδες φοιτητές διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, εκφράζοντας την οργή τους για τη δολοφονία ενός συμφοιτητή τους. Οι φοιτητές κατήγγειλαν τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας γύρω από τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, στον απόηχο της δολοφονίας του 19χρονου Αμίρ Μοχαμάντ Χαλεγκί από ληστή το βράδυ της Τετάρτης.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News με έδρα τις ΗΠΑ δημοσιοποίησε εικόνες από τη διαδήλωση φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη, αναφέροντας ότι δύο εξ αυτών συνελήφθησαν από αστυνομικούς.

"You revolutionary guards are the ones killing us," Iranian protesters chanted at Tehran University dorms on Friday, as security forces were deployed following their protest against the murder of their fellow student.https://t.co/1GvSjiAd1B pic.twitter.com/asM059m9Hs