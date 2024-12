ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο διαψεύδει τη φημολογία περί ιρανικού πλοίου από το οποίο προήλθαν τα drones που εθεάθησαν στο Νιού Τζέρσεϊ

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα πως δεν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει πως τα μυστηριώδη drones που εθεάθησαν στο Νιου Τζέρσεϊ συνδέονται με ξένη δύναμη, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό Ρεπουμπλικάνου βουλευτή ότι προέρχονταν από ιρανικό «μητρικό σκάφος».

Νωρίτερα σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζεφ Βαν Ντρου ισχυρίστηκε πως drones απογειώθηκαν από ιρανικό πλοίο που βρισκόταν στα ανοικτά της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. «Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ανησυχητικό: drones που έρχονται από την πλευρά του (Ατλαντικού) ωκεανού, συνδέονται πιθανώς με αγνοούμενο ιρανικό μητρικό σκάφος», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

What we’ve uncovered is alarming—drones flying in from the direction of the ocean, possibly linked to a missing Iranian mothership.



This is a national security crisis we cannot ignore.



