ΗΠΑ: Συντριβή υδροπλάνου ανοιχτά του Σιάτλ – Ένας νεκρός, 9 αγνοούμενοι

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ομάδες έρευνας και διάσωσης αναζητούν άλλους εννέα μεταξύ αυτών και ένα παιδί μετά τη συντριβή υδροπλάνου χθες Κυριακή ανοικτά της πολιτείας Ουάσινγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσε η ακτοφυλακή.

Το υδροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Φράιντεϊ Χάρμπορ, στα νησιά Σαν Χουάν, στα καναδοαμερικανικά σύνορα, προς το διεθνές αεροδρόμιο Τακόμα του Σιάτλ, όταν συνετρίβη στο Μιουτινι Μπέι, βόρεια από τον προορισμό του.

#BREAKING : A sea plane carrying 9 people including a child has crashed in Mutiny Bay, North of Seattle, Washington. Rescue operation underway. No word on possible survivors. – @fox13seattle pic.twitter.com/WIgvWzjaPE

Το κέντρο διοίκησης του τομέα της ακτοφυλακής στο Πάτζετ Σάουντ «ενημερώθηκε στις 15:11 (τοπική ώρα· στη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι υδροπλάνο συνετρίβη με εννέα ενήλικους επιβαίνοντες κι ένα παιδί», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

«Βρέθηκε ένας νεκρός από τις ομάδες που επιχειρούν επιτόπου. Εννέα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται», συνεχίζει η ανακοίνωση, που διευκρινίζει πως η αιτία του δυστυχήματος μένει να εξιχνιαστεί.

Ο Flight Radar 24, ιστότοπος εξειδικευμένος στην παρακολούθηση πτήσεων, ανέφερε πως κατέγραψε το τελευταίο σήμα από το De Havilland Canada DHC-3 Otter, μονοκινητήριο ελικοφόρο αεροπλάνο κατασκευασμένο πριν από 55 χρόνια, στις 15:08 (τοπική ώρα), σε ύψος μόλις 30,5 μέτρων.

We are following reports of plane crash in Mutiny Bay, north of Seattle. The aircraft involved is a 55 years old de Havilland Canada DHC-3 Otter with registration N725TH. We received last signal at 22:08 UTC. It was indicating a vertical speed of -7744 fpmhttps://t.co/XDBLgGLF5s pic.twitter.com/bwEhxC5FQk

— Flightradar24 (@flightradar24) September 4, 2022