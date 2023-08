ΗΠΑ: Στο στόχαστρο δύο εταιρείες με έδρα την Κίνα για πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα λάβει μέτρα επιβολής της νομοθεσίας κατά δύο εταιρειών με έδρα την Κίνα για να εξαλείψει τη χρήση πρακτικών καταναγκαστικής εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο κατονόμασε τις εταιρείες Camel Group Co., Ltd. και Chenguang Biotech Group Co., Ltd.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

