ΗΠΑ: Στέλεχος της Siemens ανάμεσα στους νεκρούς στη συντριβή ελικοπτέρου στον ποταμό Χάντσον

Έξι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη όπου το απόγευμα χθες Πέμπτη έπεσε ελικόπτερο τύπου Bell 206, μεταδίδουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ABC και CBS που επικαλούνται πηγές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο έλικας του ελικοπτέρου αποκολλήθηκε πριν από την πτώση του στον ποταμό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News ο Αγκουστίν Εσκόμπαρ, ανώτερο στέλεχος της εταιρείας Siemens, η οποία έχει την έδρα της στη Γερμανία, επέβαινε στο ελικόπτερο που συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον.

Τα υπόλοιπα θύματα ήταν η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 4, 5 και 11 ετών, διευκρίνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Εκτός από τον πιλότο, στο ελικόπτερο επέβαιναν άλλοι πέντε άνθρωποι: δύο ενήλικοι και τρία παιδιά. Οι επιβάτες φέρονται να ήταν τουρίστες από την Ισπανία, μέλη της ίδιας οικογένειας.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας μεταφορών (NTSB) διέταξαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους που επικαλείται το AP και οι έξι επιβαίνοντες στο ελικόπτερο είναι νεκροί.

Due to a helicopter crash in the Hudson River, in the vicinity of the West Side Highway and Spring Street, expect emergency vehicles and traffic delays in the surrounding areas. pic.twitter.com/zpCBAOLnUU