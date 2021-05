ΗΠΑ: Σε εξέλιξη ένοπλη ληστεία σε τράπεζα με ομήρους – Τέσσερα άτομα έχουν αφεθεί ελεύθερα

Ένοπλοι ληστές μπήκαν σε τράπεζα στη Μινεσότα των ΗΠΑ και κρατούν ομήρους, ενώ μέχρι στιγμής έχουν απελευθερωθεί τέσσερα άτομα. Η αστυνομία αναφέρει ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των ομήρων – που είναι όλοι υπάλληλοι της τράπεζας. Σε εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις των αστυνομικών με τους ληστές.

Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε μια κατάσταση ομηρείας στο υποκατάστημα St. Cloud South του Wells Fargo, που βρίσκεται στην οδό 200 33rd Avenue South», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας στα τοπικά ΜΜΕ. «Συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές και θα κάνουμε ό, τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στην έρευνά τους».

Μια γυναίκα βγήκε με ψηλά τα χέρια, την ώρα που κάποιος μέσα απο την τράπεζα είχε ανοίξει την πόρτα και πετούσε χαρτονομίσματα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα λίγο αργότερα απελευθερώθηκε και δεύτερος όμηρος. Οι ληστές μετά απο αρκετή ώρα διαπραγματεύσεων άφησαν ακόμα δυο ομήρους. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αιτήματα των ληστών, ενώ άγνωστος παραμένει και ο αριθμός των ομήρων.

Photo of the 1st #hostage released at the #WellsFargo bank in St. Cloud, Minnesota#BreakingNewsAlerts pic.twitter.com/k3UDDqaoNi

— Biblical Watchman (Breaking News Alerts) (@Satoshian2) May 7, 2021