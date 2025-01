ΗΠΑ – πυρκαγιές: Στους 10 οι νεκροί, Υπό κράτηση πιθανός ύποπτος εμπρησμού στην πυρκαγιά του Πάλισεϊντς- Καταστροφή «σαν ατομική βόμβα»

Εικόνες χάους και αποκάλυψης στην Καλιφόρνια, όπου οι φονικές πυρκαγιές κατακαίνε τα προάστια του Λος Άντζελες.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πυρκαγιές αυξήθηκε στους 10, λένε οι αρχές – διπλάσιος από τον αριθμό που ανακοινώθηκε λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες λέει ότι τα λείψανα αυτών των ανθρώπων εξακολουθούν να ταυτοποιούνται.

«Η ταυτοποίηση μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες καθώς το Τμήμα Ιατροδικαστών δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε όλες τις τοποθεσίες θανάτου λόγω των συνθηκών πυρκαγιάς και των ανησυχιών για την ασφάλεια», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους το βράδυ της Πέμπτης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ειδοποίησης των νόμιμων συγγενών των θυμάτων.

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 9.000 κτίρια ή υποδομές έχουν υποστεί ζημιές ή καταστράφηκαν και τουλάχιστον 130.000 κάτοικοι βρίσκονται υπό διαταγές εκκένωσης, ενώ παράλληλα το Λος Άντζελες δεν είναι ακόμη εκτός κινδύνου και αυτές οι πυρκαγιές έχουν τη δυνατότητα να είναι η πιο δαπανηρή καταστροφή δασικών πυρκαγιών στην αμερικανική ιστορία.

Ο φόβος περαιτέρω εξάπλωσης των μετώπων εντείνεται, όσο οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη οκτάμηνη ξηρασία, ενισχύουν τις φλόγες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, σημείωσε νωρίτερα μεταξύ άλλων πως « (μοιάζει) με ατομική βόμβα που έπεσε σε αυτές τις περιοχές…Δεν περιμένω καλά νέα”.

Πιθανός ύποπτος εμπρησμού τέθηκε υπό κράτηση κοντά στην πυρκαγιά των Πάλισεϊντς

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα που θεωρείται ύποπτος ότι προσπάθησε να ανάψει φωτιά στην περιοχή Woodland Hills της πόλης.

Μια δήλωση ανέφερε ότι, στις 16:32 τοπική ώρα την Πέμπτη (00:32 GMT την Παρασκευή), οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για έναν “πιθανό ύποπτο εμπρησμού στο τετράγωνο 21700 της οδού Ybarra”.

«Τα σχόλια της κλήσης ανέφεραν ότι ένας άνδρας ακούστηκε να λέει ότι ένας ύποπτος «προσπαθούσε να ανάψει φωτιά»», ανέφερε.

«Ο ύποπτος είναι υπό κράτηση και μεταφέρθηκε στο σταθμό Topanga».

Η οδός Ybarra βρίσκεται αμέσως βόρεια της περιοχής όπου καίει η φωτιά Πάλισεϊντς από την Τρίτη, αλλά η αστυνομία τόνισε ότι η έρευνα συνεχίζεται και ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει “οποιαδήποτε σχέση με οποιαδήποτε φωτιά από αυτόν τον ύποπτο αυτή τη στιγμή”.

Αυτή τη στιγμή πέντε πυρκαγιές καίνε στην περιοχή του Λος Άντζελες. Αναλυτικότερα:

Η πυρκαγιά στην περιοχή Kenneth σταμάτησε, οι εντολές εκκένωσης υποβαθμίστηκαν

Η πυρκαγιά στην περιοχή Kenneth έχει σταματήσει, αφού πρώτα έκαψε 960 στρέμματα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Ventura. Φωτογραφίες και βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα σοκάρουν από την καταστροφή που άφησε πίσω της η λαίλαπα της φωτιάς.

#kennethfire; Forward progress of the Kenneth fire has been stopped, and the fire is currently holding at 960 acres with 0% containment. Approximately 400 Firefighters will remain on scene through the night, continuing to provide structure protection and knock down hot spots.… pic.twitter.com/weH5TXs2lR