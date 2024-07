ΗΠΑ: Ομπάμα και Πελόζι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την υποψηφιότητα του Μπάιντεν στις επερχόμενες εκλογές

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μ. Ομπάμα, και η Ν. Πελόζι, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της χώρας, εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες τους για την επανεκλογή του Τζο Μπάιντεν έναντι του Ν. Τράμπ.

Οι Δημοκρατικοί είναι απελπισμένοι να τελειώσει η εσωτερική διαμάχη του κόμματος, ώστε να μπορέσουν να επικεντρωθούν στον εκλογικό αγώνα. Οι ίδιοι απευθύνονται στον Ομπάμα και την Πελόζι να τους βοηθήσουν να φτάσουν εκεί, γνωρίζοντας ότι ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δεν έχει την εμπιστοσύνη του Μπάιντεν και ότι ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις δεν έχει το βάθος της σχέσης για να παραδώσει το μήνυμα.

Το CNN μίλησε με περισσότερα από δώδεκα μέλη του Κογκρέσου, πράκτορες και συνεργάτες που έρχονται σε επαφή τόσο με τον Ομπάμα όσο και με την Πελόζι, πολλοί από τους οποίους λένε ότι το τέλος για την υποψηφιότητα του Μπάιντεν είναι δεδομένο και σε αυτό το σημείο είναι απλώς θέμα του πώς θα εξελιχθεί, ακόμη και μετά τη συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης.

Μέλη των Δημοκρατικών έχουν αποκαλύψει υπό την ασφάλεια της ανωνυμίας ότι όλοι αναμένουν τον Μπάιντεν να αποφασίσει μόνος του να αποσυρθεί.

Ο Ομπάμα παρότι δεν είχε μιλήσει ανοιχτά για την προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν τον τελευταίο καιρό, σχολίασε με ανάρτηση στο X ότι ατυχείς στιγμές μπορεί να υπάρξουν στα ντιμπέιτ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μία ολόκληρη προεκλογική εκστρατεία μπορεί να αποτύχει. Ο πρώην Πρόεδρος έχει υιοθετήσει τον ρόλο του ειρηνοποιού στο κόμμα των Δημοκρατικών, ενώ είχε σταθεί επάξια στο πλευρό του Μπάιντεν σε δύο φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the…