ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι ζητούν να ξαναρχίσει η ανέγερση του τείχους του Ντόναλντ Τραμπ

Ο μεγάλος αριθμός μεταναστών που συγκεντρώνεται στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό έχει επαναφέρει στην επικαιρότητα το τείχους του Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικότερα οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο ενέκριναν χθες Πέμπτη σχέδιο νόμου για να περιοριστεί η μετανάστευση στις ΗΠΑ, συνεχίζοντας να προειδοποιούν σε οξείς τόνους εναντίον της μαζικής έλευσης αλλοδαπών στην περιοχή των συνόρων με το Μεξικό. Ταυτόχρονα, απαιτούν να συνεχιστεί η ανέγερση του τείχους του Ντόναλντ Τραμπ, να περιοριστεί το δικαίωμα ασύλου.

Pandemic-related asylum restrictions that expelled migrants millions of times from the U.S. were lifted early Friday. The policy change threatens to put a historic strain on the country's immigration system even as strict new measures were unveiled. https://t.co/YGuQpmPsqC