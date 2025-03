ΗΠΑ: Ανεμοστρόβιλοι και καταιγίδες στοίχισαν τη ζωή σε 27 ανθρώπους

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και δεκάδες τραυματίστηκαν εξαιτίας των ανεμοστρόβιλων και των σφοδρών καταιγίδων που έπληξαν το κεντρικό και νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Περίπου 250.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το απόγευμα του Σαββάτου, ανέφερε ο ιστότοπος Poweroutage.

Οι αρχές του Μισούρι ενημέρωσαν για «12 θανάτους που συνδέονται με τις καταιγίδες» μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), συμπληρώνοντας πως «εργάζονται αδιάκοπα για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να αποτιμήσουν τις ζημιές» που έχουν προκληθεί.

Tornado Recovery Update – March 15 – 3:30 pm



One additional storm related death has been reported which occurred in St. Louis County. The 12 fatalities now include:



Three fatalities, Ozark County

One fatality, Butler County

Six fatalities, Wayne County

One fatality, Jefferson… pic.twitter.com/SPqBieriNl