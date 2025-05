ΗΠΑ: Αιματηρό επεισόδιο με πέντε τραυματίες σε εμπορικό κέντρο στο Κονέκτικατ

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο του Κονέκτικατ, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Waterbury, Φερνάντο Σπατζιόλο, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν στην κλήση για περιστατικό ταραχών στο Brass Mill Center γύρω στις 4:40 μ.μ. Είπε ότι όλα τα θύματα μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, αν και αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

At least five people were injured in a shooting Tuesday at the Brass Mill Center mall in Waterbury, Connecticut.

