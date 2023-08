ΗΠΑ: Αεροπλάνο από αεροπορικό σόου συνετρίβη σε πάρκινγκ πολυκατοικιών στο Μίσιγκαν

Ένα μαχητικό αεροσκάφος κατέπεσε σε χώρο στάθμευσης συγκροτήματος κατοικιών κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Μίσιγκαν, με τα μέλη του πληρώματος να εκτινάσσονται λίγο πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας όπως το παρακάτω είναι συγκλονιστικά

A fighter jet crashed into a parking lot during an airshow in Michigan, with crew members ejecting before the aircraft went down. No serious injuries have been reported. https://t.co/Z9YmLN3ncX pic.twitter.com/zLmdazMBf9