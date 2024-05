Ινδονησία: Στους 67 ο απολογισμός θυμάτων από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις κρύας λάβας

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις κρύας λάβας που σάρωσαν το νησί Σουμάτρα της δυτικής Ινδονησίας, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους, ενώ πολλοί άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Κρύα λάβα παρέσυραν τα μανιασμένα νερά από το ενεργό ηφαίστειο του όρους Marapι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

“Μερικοί από τους αγνοούμενους βρέθηκαν. Σύμφωνα με την ταυτοποίηση από την αστυνομία, 67 άνθρωποι είναι νεκροί”, είπε στους δημοσιογράφους ο διευθυντής της Υπηρεσίας, ο Σουχαριάντο, όπως μετέδωσε το δίκτυο Metro TV της Ινδονησίας.

In pictures: Death toll after severe flooding and mudslides in Indonesia's Sumatra rises to at least 67, with 22 people still missing pic.twitter.com/0KqwEOT63c