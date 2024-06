Ινδία: Λειψυδρία ακολουθεί τον πρωτοφανή καύσωνα των 50 βαθμών Κελσίου

Φόβους ότι ο απολογισμός των νεκρών από το κύμα καύσωνα θα ξεπεράσει τους 100 νεκρούς εκφράζουν τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Ινδία, καθώς οι «αφόρητες θερμοκρασίες, που ξεκίνησαν τον Μάρτιο, έφθασαν στους 50 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα Δελχί και το κρατίδιο Ραζαστάν.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι πέθαναν από θερμοπληξία στο ανατολικό κρατίδιο Οντίσα, ανέφερε η αρχή διαχείρισης καταστροφών του κρατιδίου, προσθέτοντας πως 97 θάνατοι ερευνώνται.

Σχεδόν 25.000 άνθρωποι φαίνεται πως υπέστησαν θερμοπληξία από τον Μάρτιο έως τον Μάιο, που διαρκεί η καλοκαιρινή περίοδος στην Ινδία, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος ThePrint επικαλούμενος κυβερνητικά στοιχεία.

Tην ίδια ώρα, καταγράφηκαν διπλάσιες και πλέον ημέρες καύσωνα στη βορειοδυτική και ανατολική Ινδία σε σχέση με το σύνηθες για την εποχή, ιδίως επειδή υπήρξαν λιγότερες καταιγίδες, που δεν συνδέονται με τους μουσώνες, και θερμοί άνεμοι από άνυδρες γειτονικές περιοχές προς την Ινδία.

Θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης σε βόρεια και δυτικά τμήματα της Ινδίας, όπου το κύμα καύσωνα ήταν ιδιαίτερα σφοδρό. Στο Δελχί εκατοντάδες κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με λειψυδρία.

This is how climate crisis looks like in Delhi, India 🇮🇳 today!



📷 When the water tanker arrives in the area. #WaterCrisis #HeatWave #Delhi pic.twitter.com/dQr77ETjyK