Ινδία και Πακιστάν αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας κατάπαυση του πυρός

Η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν χθες Σάββατο σε κατάπαυση του πυρός ύστερα από τέσσερις ημέρες φονικών συγκρούσεων. Ωστόσο η εκεχειρία αποδεικνύεται εύθραυστη, καθώς οι δύο χώρες αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός.

«Καλούμε το Πακιστάν να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτές τις παραβιάσεις και να χειριστεί την κατάσταση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα», δήλωσε ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Βίκραμ Μίσρι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσαν πως ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη Σριναγκάρ, τη μεγαλύτερη πόλη στο ινδικό Κασμίρ, όπου ανέλαβε δράση η αντιαεροπορική άμυνα.

Στο ελεγχόμενο από το Πακιστάν τμήμα του Κασμίρ, δύο αξιωματούχοι ανέφεραν στο AFP «σποραδικές ανταλλαγές πυρών μεταξύ πακιστανικών και ινδικών δυνάμεων σε τρία σημεία κατά μήκος της Γραμμής Ελέγχου», των de facto συνόρων στη διαφιλονικούμενη περιοχή.

Η δέσμευση του Πακιστάν για πιστή εφαρμογή της εκεχειρίας εξακολουθεί να ισχύει και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας «χειρίζονται την κατάσταση με υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση», δήλωσε το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την Ινδία για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας κατάπαυσης του πυρός.

Από την Τετάρτη, οι δύο γειτονικές πυρηνικές δυνάμεις ενεπλάκησαν στη χειρότερη αντιπαράθεσή τους εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, προκαλώντας διεθνή ανησυχία.

«Έπειτα από μια μακρά νύχτα συνομιλιών, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν σε πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός», ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, συγχαίροντας τις δύο χώρες για την «κοινή λογική» και τη «μεγάλη ευφυΐα» που επέδειξαν.

Στο Ισλαμαμπάντ, ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) πως συμφωνήθηκε «κατάπαυση του πυρός με άμεση ισχύ».

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity!