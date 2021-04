Ινδία: Ισχυρός σεισμός στο ομόσπονδο κράτος Ασάμ – Αναφορές για υλικές ζημιές

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατά την εκτίμηση του αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών (USGS), έπληξε το πρωί το ομόσπονδο κράτος Ασάμ της βορειοανατολικής Ινδίας, χωρίς ωστόσο να στοιχίσει ζωές, τουλάχιστον κατά όσα είναι γνωστά μέχρι στιγμής.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στο βόρειο τμήμα του Ασάμ, όχι μακριά από τα σύνορα της Ινδίας με το Μπουτάν.

This strong #quake ( #भूकंप ) was felt in #Assam , #India . Felt it? Report to: https://t.co/L0CMIQjGnR



Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,2 βαθμών και σημειώθηκε σε πολύ μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Κάτοικοι της Γκουάχατι, της πρωτεύουσας του Ασάμ, ανέφεραν πως ο σεισμός, που ακολουθήθηκε από αρκετούς δυνατούς μετασεισμούς, ταρακούνησε κτίρια και προκάλεσε ρωγμές σε τοίχους. Τρομοκρατημένοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους.

Δεν έχουν ανακοινωθεί θάνατοι ως εδώ. Νωρίτερα, στέλεχος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδίας είχε μιλήσει, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, περί αναφορών για θύματα και υλικές ζημιές που εξετάζονταν, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

The #earthquake originated in Tezpur of #Assam and tremors were felt across Assam, North Bengal and other parts of the Northeast.

