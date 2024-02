Ην. Βασίλειο: “Οι κλοπές θα είναι καθαρή απώλεια για το Βρετανικό Μουσείο” παρά την ανάκτηση μέρους των θησαυρών

“Οι κλοπές θα είναι καθαρή απώλεια για το Βρετανικό Μουσείο” παρά την ανάκτηση μέρους των θησαυρών. Πολύτιμοι λίθοι που εκλάπησαν από το Βρετανικό Μουσείο συμπεριλαμβάνονται σε νέα έκθεση με τίτλο “Ανακαλύπτοντας ξανά τους πολύτιμους λίθους”. Η έκθεση που εγκαινιάζεται σήμερα, περιλαμβάνει κάποια από τα κλασικά ελληνικά και ρωμαϊκά αντικείμενα που εκλάπησαν.

Ανταπόκριση: Ευδοξία Λυμπέρη

Ο Tom Harrison, επικεφαλής του τμήματος Ελλάδας και Ρώμης του Βρετανικού Μουσείου, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Press Association ότι η ανάκτηση 357 κλεμμένων αντικειμένων, μέχρι στιγμής, από έξι συλλέκτες ήταν “πολύ, πολύ επίπονη” εργασία.

Το Βρετανικό Μουσείο αισιοδοξεί για την ανάκτηση όλων των κλεμμένων αντικειμένων που έχουν πωληθεί σε εμπόρους αν και έχει γίνει σαφές ότι κάτι τέτοιο είναι μάλλον αδύνατο.

Τον Αύγουστο του 2023, το Βρετανικό Μουσείο, ένα από τα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου αποκάλυψε ότι “αντικείμενα έλειπαν, είχαν κλαπεί ή είχαν υποστεί ζημιές” – αργότερα αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για περίπου 2.000 αντικείμενα – από τη συλλογή του ιδρύματος του Λονδίνου και ένα μέλος του προσωπικού είχε απολυθεί.

Οι επισκέπτες από την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση με τίτλο “Ανακαλύπτοντας ξανά τους πολύτιμους λίθους”, η οποία παρουσιάζει 10 από τα κλεμμένα αντικείμενα μαζί με άλλα κλασικά ελληνικά και ρωμαϊκά αντικείμενα του ίδιου τύπου που χρησιμοποιούνταν για τη σφράγιση εγγράφων και για διακόσμηση.

Ο κ. Harrison εκτίμησε ότι μεταξύ των κλεμμένων αντικειμένων, περίπου 500 από αυτά έχουν υποστεί “ανεπανόρθωτες” ζημιές.

Είπε επίσης: “Κάποια από αυτά μπορούν να συντηρηθούν ή να βελτιωθούν, αλλά υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε να πετύχουμε με αυτόν τον τρόπο”.

Είπε επίσης: “Ακόμη και αν μπορούσαμε να ανακτήσουμε κάθε αντικείμενο και πάλι θα υπήρχε απώλεια διότι έχουμε “αντικείμενα που είχαν χρυσές βάσεις, τα οποία δεν έχουν χρυσές βάσεις, αντικείμενα που έσπασαν με την αφαίρεση της χρυσής βάσης και αυτό είναι απλά ένας φρικτός παράγοντας… Κάποια από αυτά μπορούν να συντηρηθούν ή να βελτιωθούν, αλλά υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε να πετύχουμε με αυτόν τον τρόπο”.

Περιέγραψε ότι τα αντικείμενα ήταν “ευρέως διάσπαρτα” σε όλο τον κόσμο, οπότε η ανάκτηση ήταν “πολύ αργή υπόθεση” και “πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι θα μπορούσαμε ενδεχομένως να φανταστούμε”.

Όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνονται οι υπάλληλοι του οργανισμού πέντε μήνες μετά την αποκάλυψη των κλοπών, είπε ότι υπάρχει “αισιοδοξία”, αλλά δεν ήθελε να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο, ο οποίος οδήγησε στην παραίτηση του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Hartwig Fischer.

Ο κ. Harrison συμπλήρωσε: “Δεν θέλω να μιλήσω σε σχέση με αυτό (ένα έκθεμα), για παράδειγμα, με όρους που χρυσώνουν το χάπι, νομίζω ότι είναι κάπως ακατάλληλο … η ζημιά είναι απλά τρομερή, ο αντίκτυπος όσον αφορά τη φήμη προφανώς δεν είναι κάτι που μπορεί να αποκατασταθεί γρήγορα.

“Αλλά στην πραγματικότητα, υπάρχουν θετικά πράγματα που έχουν προκύψει από αυτό, πολύ απλά. Αυτό το υλικό γίνεται αντικείμενο εξέτασης, η επιμελητική εμπειρία σε σχέση με αυτά τα πράγματα εκτιμάται πάρα πολύ.

“Υπάρχουν πολλά πράγματα που πάνε καλά. Τουλάχιστον τα αντικείμενα θα είναι καλύτερα τεκμηριωμένα. Η συλλογή μου γενικά θα είναι καλύτερα τεκμηριωμένη από ό,τι ήταν ποτέ, νομίζω, ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας στο τέλος, επειδή εξετάζουμε κάθε αντικείμενο και το αρχειακό υλικό σε σχέση με αυτό και μαθαίνουμε συνεχώς πράγματα από αυτό”.

Περιέγραψε επίσης την ανάκτηση ως “ένα μεγάλο έργο”, το οποίο χρειάζεται προσωπικό – σε όλο το μουσείο – που προσπαθεί να βρει και να επαληθεύσει τα αντικείμενα και να συνεργαστεί με συναδέλφους για τη μεταφορά τους και την έκδοση αδειών εξαγωγής για να τα φέρει πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Claudia Wagner, ανώτερη επιστημονική συνεργάτης στο τμήμα πολύτιμων λίθων του Βρετανικού Μουσείου, δήλωσε επίσης στο Press Association, ότι η διάκριση των ψεύτικων και των αληθινών πολύτιμων λίθων γίνεται όλο και καλύτερη με τη βελτίωση των τρόπων χρονολόγησης, αλλά η μελέτη απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση, καθώς είναι “περίπλοκη”.

Η κ. Wagner συνέκρινε τα χαραγμένα πετράδια με το καπέλο Make America Great Again (MAGA), που δηλώνει την υποστήριξη στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και γενικότερα ότι δηλώνουν μέσω συμβόλου ότι προτιμάει κάποιον πολιτικό.

