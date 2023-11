Ην. Βασίλειο: Οι FT καλούν τον υπουργό Οικονομικών να αντισταθεί στην πίεση για μείωση φόρων

Οι εικασίες για πιθανές μειώσεις φόρων στην φθινοπωρινή δήλωση του υπουργού οικονομικών την Τετάρτη πρωτοστατούν στα περισσότερα πρωτοσέλιδα.

Η Daily Mail αναφέρει ότι ο Τζέρεμι Χαντ σκέφτηκε αν θα μειώσει τον φόρο εισοδήματος η την εθνική ασφαλιστική εισφορά ενώ οι Financial Times αναφέρουν ότι σκέφτεται να μειώσει τον φόρο εισοδήματος κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Μια κυβερνητική πηγή ανεφερε στους Times ότι μια περικοπή στην Εθνική Ασφαλιστική είναι πιο πιθανή επειδή θα ήταν φθηνότερη και λιγότερο πληθωριστική από μια μείωση του φόρου εισοδήματος. Ωστόσο, η εφημερίδα επισημαίνει ότι ο κ. Χαντ μείωσε τις προσδοκίες για περικοπές φόρων φυσικών προσώπων και άφησε να εννοηθεί ότι θα προτιμούσε να μειώσει τους φόρους των επιχειρήσεων για να τονώσει την ανάπτυξη.

Σε ένα κύριο άρθρο, οι FT καλούν τον υπουργό να αντισταθεί στην πολιτική πίεση για μείωση των φόρων. Λέει ότι οι μη χρηματοδοτούμενες περικοπές στον φόρο εισοδήματος ή στην Εθνική Ασφαλιστική θα ήταν πληθωριστικές και η προσθήκη στο σωρό του χρέους της χώρας δεν είναι συνετή. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο κ. Χαντ πρέπει να παραδώσει μια πειθαρχημένη δήλωση που καθορίζει ένα σχέδιο για την αύξηση του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού του Ηνωμένου Βασιλείου.

