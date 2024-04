Ην. Βασίλειο: Μετανάστες νεκροί στη Μάγχη λίγες ώρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για απελάσεις

Αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από αναφορές ότι τουλάχιστον πέντε μετανάστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια απόπειρας να διασχίσουν τη Μάγχη, λίγες ώρες μετά την ψήφιση του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Ρουάντα.

Παιδιά συγκαταλέγονται στα θύματα, μετέδωσε το BBC επικαλούμενο την γαλλική ακτοφυλακή.

