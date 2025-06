Ιαπωνία: Ποιος ήταν ο «δολοφόνος του Twitter» που οδηγήθηκε σε θάνατο δι’ απαγχονισμού

Άνδρας καταδικασμένος σε θάνατο εκτελέστηκε δι’ απαγχονισμού στην Ιαπωνία, στην πρώτη περίπτωση εφαρμογής της ποινής του θανάτου στο αρχιπέλαγος της Ασίας από τον Ιούλιο του 2022.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, με το οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε την πληροφορία αυτή, εξηγώντας πως επρόκειτο να παραχωρηθεί συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με τα τρία ΜΜΕ, αυτός που απαγχονίστηκε ήταν ο Τακαχίρο Σιράισι, 34 ετών, καταδικασμένος σε θάνατο στα τέλη του 2020 για τη δολοφονία εννιά ανθρώπων, που διέπραξε το 2017.

Ο άνδρας έβαζε στο στόχαστρο νέες ή νέους που εξέφραζαν την πρόθεσή τους να αυτοκτονήσουν: τους έλεγε πως μπορούσε να τους βοηθήσει, ακόμη και να πεθάνει μαζί τους.

🧵 The Chilling Story of Japan’s “Twitter Killer”



1/ Between August and October 2017, Takahiro Shiraishi, dubbed the "Twitter Killer," murdered nine individuals in Zama, Japan. He used Twitter to lure vulnerable people struggling with suicidal thoughts to his apartment. pic.twitter.com/v83Zy86sfQ