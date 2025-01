Η χιονοθύελλα της δεκαετίας «κυριεύει» ολόκληρη την ανατολική ακτή των ΗΠΑ – Περαιτέρω πίεση στα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη 

Η χειρότερη κακοκαιρία της δεκαετίας έθεσε επτά πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πλήττοντας περισσότερα από 60 εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες από το Κάνσας μέχρι την Βιρτζίνια και το Νιού Τζέρσεϊ.

Στην «κατάψυξη» από τις χιονοπτώσεις βρίσκονται οι κεντρικές και ανατολικές πολιτείες, μέχρι την Ουάσιγκτον. Περισσότερες από 1.400 πτήσεις ακυρώθηκαν και άλλες 740 καθυστέρησαν σε εθνικό επίπεδο το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης FlightAware. Περίπου το 46% των αφίξεων και το 59% των αναχωρήσεων ακυρώθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον.

Εκμεταλλευόμενοι τη σπάνια χιονοθύελλα στην πρωτεύουσα οι κάτοικοι συυμμετείχαν σε μαζικό χιονοπόλεμο μπροστά από το Μνημείο της Ουάσιγκτον καθώς οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες στη μνήμη του Τζίμι Κάρτερ.

Welcome to a snow day in Washington DC pic.twitter.com/tMZe8wdEyW

Η πολική δίνη που συνήθως περιστρέφεται γύρω από τον Βόρειο Πόλο, διέφυγε προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ενώ πολλοί αποδίδουν στην άνοδο της θερμοκρασίας στην Αρκτική το φαινόμενο.

Η κακοκαιρία «κυριέυει» σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ολόκληρη την ανατολική ακτή μέχρι τη Νότια Τζόρτζια, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν στους μείον 15 έως μείον 17 Κελσίου. Μεγάλες πόλεις του νότου, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Ορλεάνης και του Ντάλας, προετοιμάζονται για «αδιανόητο κρύο».

Εκατοντάδες σχολεία έμειναν κλειστά ενώ εκτεταμένα είναι τα προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση.



Εκατοντάδες ατυχήματα προκλήθηκαν στους δρόμους λόγω του χιονιά σε πολλές πολιτείες.

Το χιόνι και ο πάγος κάλυψαν μεγάλους οδικούς άξονες σχεδόν σε όλο το Κάνσας, τη δυτική Νεμπράσκα και τμήματα της Ιντιάνα, όπου ενεργοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για να βοηθήσει οδηγούς που είχαν εγκλωβιστεί.

Την ίδια ώρα εκατοντάδες πτήσεις ακυρώνονταν η μία μετά την άλλη σε πολλά αεροδρόμια της χώρας.



Φτάνουν μόνο έξι χιλιοστά πάγου για να επιβαρύνουν τα καλώδια ηλεκτροδότησης. Αν σε αυτό προσθέσουμε τους ανέμους, το χιόνι και τα νέα φαινόμενα που αναμένουμε, μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε μεγάλο μέρος της πολιτείας, προειδοποιούν ειδικοί και από το CNN.





Το χιόνι έφτασε σε κάποιες περιπτώσεις τα 30 εκατοστά ενώ η παγωμένη βροχή και το χιονόνερο δημιουργούν επικίνδυνες συσσωρεύσεις πάγου προειδοποιούν οι υπηρεσίες στο βόρειο Κεντάκι και τη νότια Δυτική Βιρτζίνια.

Nearly a foot of snow in some parts of Kentucky right now: 🐎❄️ pic.twitter.com/9P19YH8fke