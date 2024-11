Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο με στόχο στρατιωτική βάση κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – IDF: Κανένας τραυματίας

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυραύλους στο βόρειο και κεντρικό Ισραήλ νωρίτερα, σήμερα, Τετάρτη.

Το λιβανέζικο κίνημα σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον μιας ισραηλινής στρατιωτικής βάσης κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ισραήλ Μπεν Γκουριόν, σήμερα.

Σε ανακοίνωσή της, η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση ανέφερε ότι η επίθεση με ομοβροντία πυραύλων και ρουκετών είχε στόχο τη στρατιωτική βάση Τζριφίν στα νότια του Τελ Αβίβ.

Η βάση στεγάζει μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), συμπεριλαμβανομένων πολλών σχολείων εκπαίδευσης και ενός κέντρου διοικητικής μέριμνας.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας πύραυλος είχε προσγειωθεί κοντά στο αεροδρόμιο. Μάλιστα σε βίντεο και φωτογραφίες διακρίνεται ένας κρατήρας να έχει δημιουργηθεί κοντά στο σημείο που προσγειώθηκε ο πύραυλος. Η αρχή διαχείρισης των αεροδρομίων δήλωσε ότι το Μπεν Γκουριόν συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.

While Americans celebrate, Hezbollah fired a massive barrage of missiles at central Israel including at Ben Gurion Airport.



You won your war. Now we must carry on with ours.



That rocket that hit a car is yet another miracle that nobody was hurt. pic.twitter.com/ahm2ym7oaL