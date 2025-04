Η Χαμάς ζητά από τη Βρετανία να αφαιρεθεί από τη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων

Δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τη Χαμάς ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αίτημα στο βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών για να αφαιρεθεί το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα από τoν κατάλογό του με τις τρομοκρατικές οργανώσεις.

Στο αίτημα αυτό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το δικηγορικό γραφείο Riverway Law, η Χαμάς δηλώνει «ότι η απαγόρευση αυτή είναι δυσανάλογη γιατί η οργάνωση δεν συνιστά απειλή για τη Βρετανία ή τους Βρετανούς πολίτες».

«Το δικαίωμα της αντίστασης στην κατοχή, στο απαρτχάιντ και στη γενοκτονία είναι σταθερά εδραιωμένο στο διεθνές δίκαιο», υποστήριξαν επίσης οι δικηγόροι στην ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, εκτιμώντας ότι η απαγόρευση της Χαμάς αντιβαίνει στις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Today, our legal team submitted the application to the Home office to remove Hamas from the banned list of organisations under UK Counter terrorism powers



You can read the full legal application here: https://t.co/Zxov8lhle8 pic.twitter.com/b7N07fuH5X