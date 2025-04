Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο και προειδοποιεί για την τύχη των ομήρων στη Γάζα – «Η ηγεσία σας υπέγραψε την απόφαση να εκτελέσετε τους ομήρους»

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ προειδοποιούν για την τύχη των ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας σημειώνοντας ότι όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα η τύχη των ομήρων εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Να είστε προετοιμασμένοι. Σύντομα τα παιδιά σας θα επιστρέψουν μέσα σε μαύρα φέρετρα με τα σώματά τους διαμελισμένα από τα θραύσματα των πυραύλων του στρατού σας», ανέφεραν οι Ταξιαρχίες Κασάμ στο βίντεο, το οποίο συνοδεύεται από πλάνα από προηγούμενη παράδοση σορών Ισραηλινών ομήρων μέσα σε φέρετρα στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

«Η ηγεσία σας υπέγραψε την απόφαση να εκτελέσετε τους ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας», προσθέτουν.

Qassam Brigades: "Be prepared, soon your children will return in black coffins, with their bodies torn apart by shrapnel from your army's missiles. Your leadership has signed the decision to execute the prisoners in the Gaza Strip."