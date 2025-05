Η World Central Kitchen σταματά το έργο της στη Λωρίδα της Γάζας καθώς εξαντλούνται οι προμήθειές της

Η φιλανθρωπική οργάνωση World Central Kitchen, που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, σταμάτησε το έργο της στη Λωρίδα της Γάζας τονίζοντας ότι τελείωσαν οι προμήθειές της και ότι εμποδίστηκε από το Ισραήλ να προσφέρει βοήθεια.

«Έχοντας σερβίρει συνολικά περισσότερα από 130 εκατομμύρια γεύματα και 26 εκατομμύρια φραντζόλες ψωμί τους τελευταίους 18 μήνες, η World Central Kitchen δεν έχει πλέον τις προμήθειες για να μαγειρέψει γεύματα ή να ψήσει ψωμί στη Γάζα», ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

