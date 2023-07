Η τραγουδίστρια Monica υπερασπίστηκε θαυμάστρια που δέχθηκε επίθεση (video)

Η ράπερ και τραγουδίστρια Monica φέρεται να κατέβηκε από τη σκηνή συναυλίας για να υπερασπιστεί μια γυναίκα θαυμάστρια από το κοινό που δεχόταν επίθεση.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Riverfront Music Festival στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο η 42χρονη τραγουδίστρια λέγεται ότι πήδηξε από τη σκηνή για να αντιμετωπίσει άνδρα που επιτέθηκε σε γυναίκα από το κοινό. «Δεν χτυπάς έτσι καμία κυρία» είπε η Μόνικα προφανώς προτού ο δράστης οδηγηθεί έξω από τον χώρο του Φεστιβάλ.

Στη συνέχεια η Monica ανέβηκε ξανά στη σκηνή και ζήτησε συγγνώμη που έχασε την ψυχραιμία της. «Αυτό με εξόργισε» είπε. «Τον είδα να χτυπάει την κυρία στο πρόσωπο, έχασα την ψυχραιμία μου, θα σας ζητήσω συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου» είπε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Y’all she was not playing 😭😭😭😭 pic.twitter.com/FfaHtkCi8n