Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για το πλήγμα στο οικοτροφείο στην περιφέρεια Κουρσκ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ότι έπληξαν σκόπιμα με πύραυλο τον κοιτώνα οικοτροφείου στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, σε μία από τις πόλεις που ελέγχουν τα στρατεύματα του Κιέβου, καθώς νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα για την επίθεση.

«Την 1η Φεβρουαρίου, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διέπραξαν άλλο ένα έγκλημα πολέμου εξαπολύοντας στοχευμένη πυραυλική επίθεση σε οικοτροφείο στην πόλη Σούντζα», ανέφερε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Νωρίτερα, το Κίεβο ανέφερε πως ο ρωσικός στρατός έπληξε χθες Σάββατο το οικοτροφείο σε περιοχή του Κουσκ που βρίσκεται υπό τον έλεγχο ουκρανικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να βρουν τον θάνατο.

«Ογδόντα τέσσερις άμαχοι διασώθηκαν από τα συντρίμμια και έλαβαν ιατρική βοήθεια, η κατάσταση της υγείας τους είναι ικανοποιητική, τέσσερις βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν», ανακοίνωσε μέσω του Telegram το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Έτσι διεξάγει πόλεμο η Ρωσία – Σούτζα, περιφέρεια του Κουρσκ, ρωσικό έδαφος, ένα οικοτροφείο με αμάχους που ετοιμάζονταν για να απομακρυνθούν», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά στο X.

This is how Russia wages war—Sudzha, Kursk region, Russian territory, a boarding school with civilians preparing to evacuate. A Russian aerial bomb. They destroyed the building even though dozens of civilians were there.



This is how Russia waged war against Chechnya decades ago.… pic.twitter.com/MG4MVhcumS