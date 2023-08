Η Ρωσία εκθέτει δυτικό στρατιωτικό εξοπλισμό που κατέσχεσε στην Ουκρανία

Ο ρωσικός στρατός εξέθεσε κοντά στη Μόσχα δυτικό στρατιωτικό εξοπλισμό που κατέλαβαν τα στρατεύματά του στο μέτωπο της Ουκρανίας, προκειμένου να επαινέσει τον δικό του οπλισμό και να δυσφημήσει τη συνεχιζόμενη ουκρανική αντεπίθεση, γράφει το πρακτορείο France Presse την Τετάρτη, ο ανταποκριτής του οποίου επισκέφτηκε στη ρωσική πρωτεύουσα, την έκθεση που διοργανώθηκε στο Patriot Park, όπου παρουσιάζεται επίσης μια σειρά από ρωσικά όπλα στο πλαίσιο της στρατιωτικής έκθεσης Armata 2023.

Μεταξύ άλλων στη σειρά πολεμικών «τροπαίων» που κατέλαβε ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία είναι ένα αυστραλιανό θωρακισμένο αυτοκίνητο Bushmaster, ένα αμερικανικό τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού M-113, ένας άλλος βρετανικός τύπος Bushmaster, επίσης ένα βρετανικό τεθωρακισμένο όχημα περιπολίας Mastiff ή σουηδικό πεζικό όχημα CV90-40. Στην έκθεση παρουσιάζεται επίσης διάφορος στρατιωτικός εξοπλισμός ουκρανικής παραγωγής.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επί του παρόντος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, επισκέφθηκε την έκθεση την Τετάρτη όπου υπάρχουν άρθρα που σκοπό έχουν να δείξουν την «ιδεολογική» κατήχηση των νεαρών Ουκρανών, όπως συνθήματα ουκρανικών εθνικιστικών ή εμβλήματα του συντάγματος του Αζόφ.

Τα όπλα που κατασχέθηκαν στο μέτωπο της Ουκρανίας έχουν γίνει πόλος έλξης της έκθεσης Armata 2023, η οποία θα διαρκέσει έως τις 20 Αυγούστου παρουσία στρατιωτικών αντιπροσωπειών από τις «φιλικές» χώρες της Ρωσίας, ειδικά από την Αφρική και την Ασία, μια έκθεση που σκοπό έχει να προωθήσει την εξαγωγή ρωσικών όπλων.

Η έκθεση παρουσιάζεται έτσι ως μια επιχείρηση επικοινωνίας της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας και του ρωσικού στρατού. Η τελευταία κατέλαβε γρήγορα μεγάλα ουκρανικά εδάφη τις πρώτες ημέρες της εισβολής που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Μετά την καταστροφή που ακολούθησε στο μέτωπο για τα ρωσικά στρατεύματα, ξεκινώντας με την αποχώρηση από την περιοχή του Κιέβου, στη συνέχεια με την απώλεια του μεγαλύτερου μέρους της βορειοανατολικής επαρχίας του Χάρκοβο μετά από μια αστραπιαία ουκρανική αντεπίθεση και την απόσυρση επίσης από τη δεξιά όχθη του ο Δνείπερος στη νότια επαρχία Χερσώνα, ο ρωσικός στρατός θέλει τώρα να δείξει ότι είναι στα πόδια του και ότι μπορεί να υπερασπιστεί τα εδάφη που κατέχει στην ανατολική και νότια Ουκρανία απέναντι στην ουκρανική αντεπίθεση

Το Κρεμλίνο υποστήριξε έτσι για αρκετές εβδομάδες ότι αυτή η αντεπίθεση, που ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου, απέτυχε, παρά τη συνεπή στρατιωτική υποστήριξη που προσέφερε στο Κίεβο η Δύση. «Οι στρατιωτικοί πόροι της Ουκρανίας έχουν σχεδόν εξαντληθεί», εκτίμησε την Τρίτη ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου.

Μέσω αυτής της αντεπίθεσης που διεξάγεται σε πολλούς άξονες στις επαρχίες Ντόνετσκ και Ζαπορίζια, τα ουκρανικά στρατεύματα στοχεύουν να σπάσουν το μέτωπο και να φτάσουν στην Αζοφική Θάλασσα για να χωρίσουν τα ρωσικά στρατεύματα και να κόψουν τον χερσαίο διάδρομό τους προς την Κριμαία. Ο ουκρανικός στρατός έχει ανακτήσει ορισμένα χωριά και κάποια εδάφη γύρω από την κατεστραμμένη πόλη Μπαχμούτ, με το κόστος των σημαντικών απωλειών σε προσωπικό και εξοπλισμό, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να κάνει σημαντικές προόδους κατά των ρωσικών στρατευμάτων που έχουν χτίσει ισχυρές προστατευόμενες αμυντικές γραμμές από δίκτυα χαρακωμάτων και ναρκοπεδίων.

