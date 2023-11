Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δηλώνει αντίθετη στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων μετά την συνάντησή της με τον πρόεδρο της Αιγύπτου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα (18/11) ότι είναι αντίθετη στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων μετά την συνάντησή της με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι στο Κάιρο μεσούντος του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας.

«Συζήτησα με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι την τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα, ευχαρίστησα την Αίγυπτο για τον ρόλο της στην παροχή και την διευκόλυνση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους ευάλωτους Παλαιστίνιους», δήλωσε μέσω του λογαριασμού της στο Χ, πρώην Twitter, η πρόεδρος της Κομισιόν.

I discussed the ongoing humanitarian crisis in Gaza with President @AlsisiOfficial I thanked Egypt for its a key role in providing and facilitating humanitarian aid to vulnerable Palestinians. We agree on the principle of no forced displacement of Palestinians and a political… pic.twitter.com/aZkVhrAKVl

«Συμφωνούμε επί της αρχής για τον μη εκτοπισμό των Παλαιστινίων και για έναν πολιτικό ορίζοντα που θα βασίζεται στην λύση των δύο κρατών», παλαιστινιακού και ισραηλινού, πρόσθεσε.

Στην συνέχεια, η πρόεδρος της Κομισιόν μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο Αλ-Αρίς, στη χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής που συνορεύει με το Ισραήλ και την Γάζα.

Από εκεί, βρέθηκε στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, όπου χαιρέτισε τις νέες «αιγυπτιακές προσπάθειες» για την συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας.

At the Rafah border post, Egypt’s efforts to channel aid towards Gaza are impressive.



We all agree that more aid needs to reach the Palestine people in Gaza.



We provide additional logistical support to Egypt and we back efforts to find additional routes. pic.twitter.com/FuZKdFJgAM