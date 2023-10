Η Ουκρανία θρηνεί τους 55 αμάχους στο χωριό Χρόζα – Κάθε οικογένεια έχασε ένα άτομο από την ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια κηδείας

Σε σοκ βρίσκεται το Χάρκοβο της Ουκρανίας μετά την χθεσινή πυραυλική επίθεση με 55 νεκρούς, σύμφωνα με τον ουκρανικό ιστότοπο Nexta. Aνάμεσα στους αμάχους που έχασαν την ζωή τους στο χωριό Χρόζα, κατά τη διάρκεια της κηδείας ενός Ουκρανού στρατιώτη ήταν και ένα 8χρονο παιδί ενώ και αρκετοί ήταν και όσοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Κάθε οικογένεια στο χωριόθρηνεί και από έναν νεκρό, όπως αναφέρει το ΒΒC News ενώ οι εικόνες με τα σκεπασμένα πτώματα δίπλα το ένα στο άλλο είναι συγκλονιστικές. Ανάμεσα στα θύματα της ρωσικής επίθεσης σε αμάχους είναι και ο γιος και η χήρα του Ουκρανού στρατιώτου που αρχικά είχε θαφτεί σε άλλη περιοχή και η οικογένειά του αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό του στον τόπο καταγωγής του.

The number of deaths in the village of Hroza increased to 55 people. pic.twitter.com/xa1GNQrCul October 5, 2023

Ο τοπικός κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι η επίθεση έγινε λίγο μετά το μεσημέρι σε ένα σημείο στο οποίο βρίσκεται μία καφετέρια και ένα σούπερ μάρκετ και δεν υπύρχαν στρατιωτικοί στόχοι.

Ukraine war: ‘Every family’ in Hroza village affected by missile attack https://t.co/efK4QaVLHg — BBC News (UK) (@BBCNews) October 6, 2023

Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο της επίθεσης

H πυραυλική επίθεση έγινε με το ρωσικό σύστημα Ισκαντέρ, την ώρα μάλιστα που ο Ζελένσκι βρισκόταν στη Γρανάδα και ζητούσε τη στήριξη της Ευρώπης για να αποφευχθεί μία μελλοντική σύρραξη μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας.

At least 51 people were killed in the attack that wiped out over half of the village's population. It is the single deadliest Russian attack against civilians in 2023. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 6, 2023

Η επίθεση αυτή συνέβη μια μέρα που η Ρωσία εξαπέλυσε 22 επιθέσεις σε 8 ουκρανικές περιοχές, την ώρα που η ένταση των πολεμικών επιχειρήσεων με πυραύλους και drone από αέρος. Οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας ήταν συγκλονιστικές, με τους διασώστες να αναζητούν απεγνωσμένα επιζώντες στα ερείπια και να βρίσκουν μόνο πτώματα.

❗️ The number of dead in the village of #Hroza increased to 51, according to the head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Ihor Klymenko. Debris removal continues.



A three-day mourning period has been declared in Kharkiv Region from October 6 to October 8.



Zelenskyy… pic.twitter.com/nvpfRcVj6n — NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2023

Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε στην περιοχή του Χαρκόβου που βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων.

Πηγές: Νexta, Kyiv Indepedent, BBC Νews

