Η Ουκρανία ανέλαβε επίσημα την ευθύνη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας

Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Hanna Maliar έκανε την «ξεκάθαρη» παραδοχή ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ήταν υπεύθυνες για την επίθεση τον περασμένο Οκτώβριο στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία, την οποία ελέγχει η Μόσχα από τότε που κατέλαβε τη χερσόνησο το 2014.

Καταγράφοντας 12 ουκρανικά επιτεύγματα από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας πριν από 500 ημέρες, η Maliar έγραψε στο Telegram:

«273 ημέρες πριν, (εμείς) εξαπολύσαμε το πρώτο χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας για να διαταράξουμε το ρωσικό εφοδιασμό».

Το μήνυμα στο Telegram ανέφερε επίσης τη βύθιση του ρωσικού πολεμικού πλοίου Moskva (πριν από 451 ημέρες) και την απελευθέρωση του νησιού Snake (πριν από 373 ημέρες).

Το CNN επικοινώνησε με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας για μια δήλωση σχετικά με την ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη της γέφυρας, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.

Η επίθεση στη γέφυρα του Κερτς, η οποία διέκοψε σημαντικές συγκοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ της ηπειρωτικής Ρωσίας και της προσαρτημένης χερσονήσου της Κριμαίας, όχι μόνο αποτέλεσε πλήγμα κατά της στρατιωτικής προσπάθειας της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και ψυχολογικό πλήγμα για τη Μόσχα και σημαντική προπαγανδιστική νίκη για το Κίεβο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι πανηγύρισαν τότε την έκρηξη, αλλά δεν προέβησαν σε σαφή ανάληψη ευθύνης.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

