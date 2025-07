Η οικογένεια του Αμερικανού πολίτη που σκοτώθηκε από Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη απαιτεί έρευνα από τις ΗΠΑ

Η οικογένεια του Σαϊφολάχ Μουσαλέτ, του 20χρονου πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Φλόριντα, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Iσραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το βράδυ της Παρασκευής, καλεί την Ουάσινγκτον να ξεκινήσει τη δική της έρευνα για το περιστατικό και να θέσει τους δράστες προ των ευθυνών τους.

Η οικογένεια του Μουσαλέτ καταγγέλλει ακόμα σε ανακοίνωσή της ότι Iσραηλινοί έποικοι τον περικύκλωσαν επί τρεις ώρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης και επιτέθηκαν σε γιατρούς που προσπαθούσαν να τον προσεγγίσουν.

Ο 20χρονος που ήταν γνωστός ως Σαΐφ, ήταν ένας «ευγενικός, σκληρά εργαζόμενος και βαθιά σεβαστός νεαρός άνδρας, που εργαζόταν για να χτίσει τα όνειρά του», ανέφερε η οικογένειά του.

«Πρόκειται για έναν αδιανόητο εφιάλτη και μια αδικία που καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε ποτέ να αντιμετωπίσει», προσθέτει η οικογένειά στην ανακοίνωσή της και καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να ξεκινήσει έρευνα για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Απαιτούμε από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ να ηγηθεί άμεσης έρευνας και να καταστήσει τους Ισραηλινούς εποίκους που σκότωσαν τον Σαΐφ υπεύθυνους για τα εγκλήματά τους. Απαιτούμε δικαιοσύνη», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η Ουάσινγκτον έχει στο παρελθόν αντισταθεί στις εκκλήσεις να διερευνήσει τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών από τις ισραηλινές δυνάμεις. Αντιθέτως, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ είναι ικανό να διερευνήσει περιστατικά κατάχρησης βίας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε την Παρασκευή ότι «δεν έχει υψηλότερη προτεραιότητα από την ασφάλεια και την προστασία των Αμερικανών πολιτών στο εξωτερικό».

«Είμαστε ενήμεροι για τις αναφορές του θανάτου ενός Αμερικανού πολίτη στη Δυτική Όχθη. Όταν ένας Αμερικανός πολίτης πεθαίνει στο εξωτερικό, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε προξενικές υπηρεσίες», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου στο Al Jazeera, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενος την προστασία της ιδιωτικής ζωής της οικογένειας του θύματος.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον εννέα Αμερικανούς πολίτες από το 2022, συμπεριλαμβανομένης της βετεράνου δημοσιογράφου του Al Jazeera Σιρίν Αμπού Ακλέχ. Ωστόσο, κανένα από τα περιστατικά δεν οδήγησε σε ποινικές διώξεις.

Η Αμερικανοαραβική Επιτροπή κατά των Διακρίσεων (ADC) ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «πρέπει να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τις ζωές των Παλαιστινίων Αμερικανών ως αναλώσιμες».

«Ισραηλινοί έποικοι λιντσάρισαν τον 20χρονο Παλαιστίνιο Αμερικανό Σαϊφολάχ Μουσαλέτ, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι παρέμειναν σιωπηλοί», ανέφερε η ADC σε ανακοίνωσή της.

Israeli settlers lynched 20-year-old Palestinian American Sayfollah Musallet, while U.S. officials stayed silent.



Sayfollah was born and raised in Florida. He was visiting family for the summer in the West Bank when settlers beat him to death while he protested illegal land… pic.twitter.com/W4zG8OFD9b